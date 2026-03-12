Belçika Savunma Bakanı, Suudi Arabistan ve BAE'ye askeri destek vermekten yana

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Suudi Arabistan gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de askeri yardım istemeleri halinde "kesinlikle" bunun sağlanması gerektiğini söyledi.

RTL televizyonuna röportaj veren Francken, "Suudi Arabistan'ın ardından BAE'nin de Belçika'dan askeri yardım talep etmesi" fikrini "kesinlikle" desteklediğini belirtti.

"Müttefiklere yardım etmeliyiz." diyen Francken, hükümetinin bazı üyelerinin aynı fikirde olmadığını ancak bunu kabinede görüşeceklerini kaydetti."

Francken, " Orta Doğu'daki ortaklarımız ayetullahlar ve mollalar tarafından saldırıya uğradığında ve yardım istediklerinde, cevap evettir." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı, bunun bir "savunma stratejisi" olacağını, "saldırı stratejisi" olmayacağını vurguladı ancak detay paylaşmadı.

Francken dün de federal parlamentoda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın İran'ın misillemeleri üzerine Belçika'dan askeri destek istediğini söylemişti. Bakan, Suudi Arabistan'ın Belçika'daki askeri ataşesinin, bu tür bir yardımın nasıl sağlanabileceğini belirlemek için yetkililerle görüşmeler yaptığını belirtmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.