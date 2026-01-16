Haberler

Belçikalı milletvekili, Grok tehlikesine dikkat çekmek için kendisinin "sahte" görüntülerini mecliste gösterdi

Belçika Federal Parlamentosu milletvekili Victoria Vandeberg, Grok aracılığıyla kendisine ait sahte bikinili görselleri mecliste göstererek yapay zekanın oluşturduğu tehditlere dikkat çekti. Görsellerin cinsiyetçi ve aşağılayıcı olduğunu vurguladı.

Belçika Federal Parlamentosu milletvekili Victoria Vandeberg, Grok aracılığıyla kendi fotoğraflarından oluşturulan sahte görselleri mecliste göstererek yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekti.

Vandeberg, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok aracılığıyla kendi fotoğraflarından oluşturulmuş bikinili görüntüleri parlamenterlere gösterdi.

Milletvekili, gösterdiği iki fotoğrafı karşılaştırarak, ilk görüntünün kendi sosyal medya fotoğrafı, ikinci görüntünün ise birkaç saniyede Grok'la üretilen sahte ve cinsel içerikli bir görsel olduğunu belirtti.

Vandeberg, söz konusu görüntünün "şok edici ve aşağılayıcı" olduğuna, yapay zekayla oluşturulan sahte fotoğrafların yayılmasının kişisel veriler ve mahremiyet açısından ciddi riskler barındırdığına dikkati çekti.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görseller üretmesini istediği "sosyal medya akımına" İngiltere ile diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamış, 11 Ocak'ta da Grok'a erişimi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtlamıştı.

Hindistan da 2 Ocak'ta X'e konu hakkında "kapsamlı inceleme yapma" talimatını vermişti. Endonezya ise 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici engellemişti.

