İran'da bir Belçika vatandaşına verilen 40 yıllık hapis cezası iki ülke arasında kriz çıkardı

İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan bir Belçika vatandaşının 40 yıl hapis cezasına çarptırılması iki ülke arasında kriz çıkardı. İran'ın Brüksel Büyükelçisi Hossein Dehghani'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağıran Belçika hükümeti, karara tepki gösterdi.

İran'da "yabancı istihbarat servisi adına İran'a karşı casusluk yapmak", " İran'a karşı düşman ABD hükümetiyle işbirliği yapmak", " İran'da döviz kaçakçılığı" ve "kara para aklamak" suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılanan Belçika vatandaşı Olivier Vandecasteele toplamda 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu gelişme sonrası Belçika, İran'ın Brüksel Büyükelçisi Hossein Dehghani'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

"İRAN BİZE BİLGİ VERMEDİ"

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, konu hakkında yaptığı açıklamada İran'ın Vandeecasteele'ye yönelik suçlamalar ya da yargılanmasıyla ilgili bilgi paylaşmadığını, İran Büyükelçisinin basında çıkan haberlere istinaden bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Lahbib, Belçika'nın Vandeecasteele'nin keyfi tutuklanmasını kınadığını ve serbest bırakılması için gerekli girişimleri sürdürdüğünü ifade etti.

KARAR TAKAS ANLAŞMASININ ASKIYA ALINMASINDAN SONRA GELDİ

Öte yandan İran'da tutuklu Belçika vatandaşına mahkumiyet kararının, Belçika Anayasa Mahkemesinin 8 Aralık 2022'de İran ile mahkum takası anlaşmasını askıya almasının ardından gelmesi dikkati çekti. İki ülke arasında mahkumların takasını öngören anlaşmayla ilgili hazırlanan tasarı, 21 Temmuz 2022'de Belçika Parlamentosunda onaylanmıştı. Anlaşmanın, Belçika'da terör suçlamasıyla hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin ülkesine dönmesini sağlayacağı öngörülüyordu.