Belçika'dan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik girişimine katılması istendi

Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'nin katkı sağlama isteği üzerine Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği için uluslararası bir girişime katılması yönünde talep aldı. Dışişleri Bakanı, bölgedeki gerilimin Belçika'yı ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısını yaptı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirmesinin ardından Londra yönetimi Brüksel'den de girişime destek talep etti.

Belçika'nın olası katkısının kapsamı henüz netlik kazanmazken, konunun yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca Körfez ülkelerine yönelik olası savunma desteği seçeneklerinin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Temsilciler Meclisi'ndeki soru-cevap oturumunda yaptığı açıklamada, bölgede artan gerilimin Belçika'yı özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş ve gübre gibi kritik tedariklerde yaşanabilecek sıkıntılar yoluyla ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Prevot, Belçika'nın olası katılımına ilişkin olarak ise "Bu bizim savaşımız değil ancak hiçbir şey yapmamak sürdürülebilir değil. En azından bir yetki ve açık şekilde tanımlanmış bir hedef gerekli." ifadelerini kullandı.

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, Hürmüz Boğazı'na ilişkin ortak açıklamalarında, İran'ın Körfez'de silahsız ticari gemiler ile sivil altyapıya yönelik saldırılarını kınamış, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip boğazda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için ortak çabalara katkı sunmaya hazır olunduğu vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
