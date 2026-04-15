Belçika, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik sürecini destekliyor

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini kararlı ve kesin bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Prevot, Balkanlar'ın batısına düzenlediği resmi ziyareti kapsamında, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te mevkidaşı Timço Mucunski tarafından resmi törenle karşılandı.

Yapılan heyetler arası görüşmenin ardından Prevot ile Mucunski, ortak basın toplantısı düzenledi.

Prevot, Kuzey Makedonya'nın ulaştığı kurumsal istikrarın memnuniyetle karşılanması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Makedonya'nın, AB üyelik sürecinde Belçika'yı güçlü ve güvenilebilir bir müttefik sayabileceğini belirten Prevot, " Belçika, ülkenizin Avrupa yolunu kararlı ve kesin bir şekilde desteklemeye devam etmektedir." dedi.

Mucunski, AB üyelik sürecine verdiği destek için teşekkür etti

Mucunski ise Prevot'un ziyaretinin hem Kuzey Makedonya hem de bölge için önemli olduğunu ifade ederek, Belçika ile son 30 yılda güçlü dostluk, yoğun siyasi diyalog ve istikrarlı ortaklık inşa ettiklerini kaydetti.

Ülkesinin AB üyelik sürecine verdiği destek için Belçika'ya teşekkür eden Mucunski, "Belçika ile karşılıklı saygı, güven ve bölgenin ve ötesinin istikrarı ile refahı için ortak sorumluluk temelinde dostluğumuzu geliştirme ve derinleştirme yönündeki kararlılığımızı açıkça ifade ettim." ifadesini kullandı.

Prevot, 6 günlük çalışma ziyareti kapsamında ilk olarak Karadağ ve Sırbistan'ı ziyaret etti. Kuzey Makedonya'nın ardından Prevot, Kosova ve Bosna Hersek'i ziyaret edecek.