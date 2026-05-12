Haberler

Belçika'nın İsrail'in katılımına rağmen Eurovision'dan çekilmemesi protesto edildi

Belçika'nın İsrail'in katılımına rağmen Eurovision'dan çekilmemesi protesto edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'da RTBF'nin binası önünde toplanan protestocular, İsrail'in Eurovision'a katılımını protesto etti. Eylemde, 'Filistin için Birlik: Soykırıma Sahne Yok' temalı bir konser öncesi sembolik cenaze töreni yapıldı.

Belçika'nın İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına rağmen yarışmadan çekilmemesi, kamu yayıncısı RTBF'nin binası önünde protesto edildi.

İsrail'in Eurovision'a katılımını protesto amacıyla düzenlenen "Filistin için Birlik: Soykırıma Sahne Yok" konseri öncesinde gerçekleştirilen eylemde, göstericiler Belçika'nın kararına tepki gösterdi.

Başkent Brüksel'de Fransızca kamu yayıncısı RTBF'nin binası önünde toplanan protestocular, Filistinli gazeteciler ile basın mensuplarının, İsrail tarafından öldürülmesini de protesto etti. Eylemde, bu amaçla üzerinde "Basın" yazısı bulunan ve Filistin bayrağına sarılı temsili bir cenaze için sembolik tören de yapıldı.

Protestoya katılanlar, "Suç ortaklığına son verin" yazılı dövizler taşıyarak İsrail'in yarışmaya katılımının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Avrupa Yayın Birliği ile yarışmayı yayınlayan kuruluşlara çağrıda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, Avrupa'da son 2 yıldır yoğun tartışmalara neden oluyor. Çok sayıda sanatçı, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu, Avrupa Yayın Birliğine "İsrail'in yarışmadan çıkarılması" çağrısında bulunuyor.

RTBF'nin İsrail'in katıldığı yarışmada yer alma kararını eleştiren ortak bildiri

Belçika'da Flaman kamu yayıncısı VRT, 2024'te Eurovision'un canlı yayını sırasında İsrail'in basın özgürlüğünü ihlal ettiğini ve Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini belirten mesaj yayımlamıştı.

Avrupa Yayın Birliği, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını engellemezken, bu kararın ardından bazı Avrupa ülkelerinde boykot çağrıları yapılmıştı. İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda çekilme kararı almıştı.

Belçika'da aralarında sanatçı ve oyuncuların bulunduğu kültür sanat dünyasından çok sayıda kişi de RTBF'nin İsrail'in katıldığı yarışmada yer alma kararını eleştiren ortak bildiriye imza atmıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeda Taş:

daha neyi bekliyoruz peki? belçika boykot etmesi gerekirdi bence, ama herkesin kendi çıkarları var sonuçta. birbirinin taşını koymak kolay ama sonuçta ne değiştiği merak ediliyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEsra Yüksel:

Oh evet, çok güzel dediler! Belçika çekilmemişse bizde saymayı bilmiyoruz demek! Bunlar Eurovision diye bir şeyin amacı ne biliyor mu, hiç merak ettim? Sanat diye bir şey mi vardı acaba, yoksa politika mı? Harita üstüne oturup karar vermek çok kolay tabii, kültür ve sanat bireyseldir ama neyse...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Burak Harmankaya:

Yahu ne protestosu ya! Belçika'nın böyle ince eleyip sık dokması da bir işi var mı! Bunların arkasında ne olduğunu bilmiyoruz ki! Birileri provoke ediyor bunları, yarışma da yarışma, sanat da sanat! Bu kadar kolay etkilenen insanlar var mı! Medya ne isterse onu gösteriyor, halk da koşup peşinden gidiyor!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım

Dedikodulara son verdi: O takıma imza atmayacağım
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray için gemileri yaktı
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Firari hükümlü, 2 aydır yaşadığı cami tuvaletinde yakalandı

Polis ekipleri dahi gözlerine inanamadı! Saklandığı yer 'pes' dedirtti
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu