Haberler

Belçika'da camiye yönelik İslam karşıtı saldırının ardından soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'de El Mouahidine Camisi'ne yapılan İslam karşıtı saldırının ardından olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de El Mouahidine Camisi'ne yapılan İslam karşıtı saldırının ardından olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Brüksel'in Laeken bölgesindeki El Mouahidine Camisi'nin kepenklerine sprey boyayla Nazilerin simgesi gamalı haç çizildi.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, olayı şiddetle kınayarak Brüksel savcılığının olay hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Brüksel Bölge Hükümeti Yerel Yönetimler Bakanı Ahmed Laaouej de İslam karşıtı bu saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.

Laaouej ve Brüksel Belediyesi'nde "bayındırlık, uluslararası dayanışma ve din işlerinden sorumlu" encümen üyesi Khalid Zian, saldırının hedefi olan camiyi ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Belçika'da 4 Eylül'de de Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi İslam karşıtı saldırının hedefi olmuş, olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor

Komşu karıştı! Protestolar dalga dalga yayılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

Komşuda İsrail krizi büyüyor: ABD bile bunu almadı
Erbakan'dan dikkat çeken 'evlilik yaşı' çıkışı

Erbakan'dan "evlilik yaşı" çıkışı! Kendi kızları üzerinden örnek verdi
Sivasspor Başkanı esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli

Maç sonunda esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli
Fenerbahçe'de Mert Müldür kararı

F.Bahçe'de milli yıldızla imza atılıyor
Kırşehir'de şüphelinin sindirim sisteminden 139 kapsül çıktı: 1 kilo 159 gram uyuşturucu ele geçirildi

Röntgende ortaya çıktı! Midesinden 139 kapsül çıkarıldı
Ünlülerin avukatı Emek Emre gözaltına alındı

Düğününe ünlüler akın etmişti! O avukat da gözaltına alındı

Esenler Erokspor'dan Bursaspor'a çelme

Bursaspor'a kendi sahasında şok!