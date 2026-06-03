Belçika'da 4 bin 500'den fazla akademisyen ve öğrenciden İsrail'e "akademik boykot" çağrısı

Belçika'da 4 bin 500'den fazla öğrenci ve akademisyen, ülkedeki yüksek öğrenim kurumlarından İsrail ile akademik bağlarını kesmelerini istedi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, akademisyenler, öğrenciler ve kamuoyunca tanınan bazı isimlerin imzasını taşıyan açık mektuba, 1100'den fazla profesörün yanı sıra filozof Slavoj Zizek, gazeteci Rudi Vranckx ve yazar Ish Ait Hamou'nun da aralarında bulunduğu 4 bin 500'den fazla kişi imza attı.

Açık mektupta, Anvers Üniversitesi, Gent Üniversitesi ve Brüksel Özgür Üniversitesinin nisanda Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ile hukuk profesörü Noura Erakat'a fahri doktora unvanı vermesine atıfta bulunuldu.

Üniversitelerin bu adımla "işgal, apartheid, kitlesel şiddet ve soykırım karşısında uluslararası hukuk, insan hakları ve kurumsal sorumluluğa bağlılıklarını gösterdiği" ifade edilen mektupta, "Ancak tarih yalnızca törenlerle yazılmaz. Alkışlar dindikten sonra Albanese ve Erakat'a verilen payenin sonuçları artık göz ardı edilemez." değerlendirmesi yer aldı.

Mektupta, Filistin'deki durumun "giderek kötüleştiği" belirtilerek, İsrail'in bölgedeki eylemlerine de değinildi.

İmzacıların, İsrail'in İran'a karşı yasa dışı savaş yürüttüğü, Lübnan'daki ateşkesi defalarca ihlal ettiği ve "Gazze Doktrini" olarak nitelendirdikleri yaklaşımı Lübnan'a genişlettiği aktarıldı.

Açık mektupta, Belçika'daki üniversite ve yüksekokulların İsrail ile tüm akademik işbirliklerini derhal sonlandırması ve yeni işbirlikleri için acilen moratoryum ilan etmesi talebinde bulunuldu.

İmzacılar ayrıca Dell, Teva ve Microsoft'un da aralarında bulunduğu şirketlerle yapılan sözleşmelerin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Mektupta Avrupa düzeyinde koordineli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği belirtilerek rektörlerden, Belçika hükümetini uluslararası hukuka uyulmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaya çağırmaları istendi.

Bu tedbirlerin, Uluslararası Adalet Divanının bağlayıcı hukuki yükümlülüklerine uygun şekilde gerektiğinde tek taraflı adımları da içermesi gerektiğinin altı çizildi.

Mektupta, bunun 2028-2034 dönemini kapsayacak AB'nin Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programına ilişkin müzakereler bakımından özellikle acil olduğu kaydedildi.

Üniversitelerin Filistin'deki bilgi birikiminin ve yükseköğretim kurumlarının yeniden inşasına aktif katkı sağlaması gerektiği de mektupta yer aldı.

İmzacılar, benzer taleplerin daha önce de gündeme getirildiğini hatırlattı.

Belçika'da, Ocak 2025'te, 1200'den fazla profesör ve 40 fahri doktora sahibi dahil 7 binden fazla akademisyenin üniversitelere İsrail ile işbirliklerini sonlandırma çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

Mektupta, "Bu talepler yeni değil. Sadece aciliyet arttı. Filistinli meslektaşlarımızın dayanışma ve adalet çağrılarına kulak vermeli ve İsrail'in cezasızlığına son vermeliyiz." ifadelerine yer verildi.