Belarus'un Çanakkale'deki fahri konsolosluğu açıldı

Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Yury Ambrazevich, tarihi öneme sahip Çanakkale'de ülkesinin fahri konsolosluğunu açmanın son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Burası yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda ilk adımlarını attığı bir şehirdir." dedi.

Ambrazevich, Belarus Cumhuriyeti'nin Çanakkale Fahri Konsolosluğu'nun açılış törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, açılışın Belarus ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım olduğunu dile getiren Ambrazevich Çanakkale'nin Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir olduğunu vurguladı. Ambrazevich, "Fahri konsolosluğumuzu askeri zafer ve şeref şehri olan, tarihi öneme sahip bir şehirde açıyor olmamız oldukça anlamlıdır. Burası yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda ilk adımlarını attığı bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

Ambrazevich, fahri konsolosluğun açılışının teknik bir diplomatik etkinlik olmadığını, ikili ilişkilerin dostane ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Çanakkale'nin, Belarus'un Novogrudok şehri gibi kültür ve turizm alanında gelişen bir şehir olduğunu söyledi.

Belarus ile yapılacak işbirliğinin bu iki şehir açısından çok önemli olduğuna işaret eden Aktaş, "Karşılıklı imzalanacak protokol, Çanakkale ile Belarus'un güzel şehri Novogrudok arasında dostane ve saygılı bir ilişki kurulmasıyla kalmayacak, aynı zamanda ticaret, eğitim, kültür ve turizm anlamında işbirliği yapmamıza olanak sağlayacaktır." diye konuştu.

Vali Aktaş, Bakan Yardımcısı Ambrazevich'in Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele ile ilgili güzel düşüncelerini yansıtan övgü dolu sözlerine de teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük de Türkiye ile Belarus arasında dostane ilişkileri her daim sürdürmenin öncelikleri arasında bulunduğunu anlattı.

Geçen yıl meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından Belarus'un gösterdiği destekle dostluğun pekiştiğini kaydeden Yörük, "Türk halkı Belarus'un yardımlarını hiçbir zaman unutmayacaktır. İkili ilişkilerimizde ümit vaat eden ve güçlü bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyeli büyütmek için hem ulusal hem de uluslararası bağlam önem taşımaktadır." dedi.

Belarus'ın Çanakkale Fahri Konsolosu Rıdvan Demirhan da kendisinin her iki ülke adına ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması ve güçlendirilmesi için görev yapacağını söyledi.

Konuşmaların ardından, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran ve Novogrudok Vali Yardımcısı Aliaksandr Hryts arasında işbirliği protokolü imzalandı, Çanakkale Valisi Aktaş ve Bakan Yardımcısı Ambrazevich birbirlerine karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Törene, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Baro Başkanı Hande Keskin ile işadamları, STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı.