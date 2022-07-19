Beklenen fırtına Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteriyor Marmara Denizi'nde beklenen fırtına Tekirdağ kıyılarında etkisini göstermeye başladı. Marmara Denizi'nde beklenen fırtına Tekirdağ kıyılarında etkisini göstermeye başladı. Fırtınanın hızı saatte 50 kilometrenin üzerine çıkarken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla yapılan fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkisini göstermeye başlayan fırtınanın hızı saatte 50 kilometrenin üzerine çıktı. Fırtına sebebiyle denize oluşan dalgalar, sahil kesiminde dolaşan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dalgaların boyu zaman zaman bir kaç metreyi bulurken, dalgakıranlardan sıçrayan deniz suları sahilde gezen vatandaşları ıslattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise rüzgarın kısa aralıklarla etkisinin sürdürmeye devam edeceğini belirtti. (Tunay Özdemir/İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Denizi Tekirdağ Fırtına Güncel Haberler

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