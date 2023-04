Bekir Başevirgen: Sağlıkta Devrim Yaptığını İddia Eden İktidar, Ne Yazık Ki Maden Ocaklarının Bulunduğu İl ve İlçelerdeki Hastanelerin Eksiklerini...

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Sağlıkta devrim yaptığını iddia eden iktidar, ne yazık ki maden ocaklarının bulunduğu il ve ilçelerdeki hastanelerin eksiklerini görmezden geliyor. Yaşadığımız onca acı tecrübe ortadayken 10 bin maden işçisinin çalıştığı, her an bir maden faciası yaşanabilecek bir ilçenin hastanesinde hâlâ yanık ünitesi ve hiperbarik basınç odasının olmamasını, basit bir kan testi yapacak cihazın bulunmamasını kabullenemiyoruz” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında gerçekleştirilen kontrollü patlama sonrasında karbonmonoksit gazından zehirlenen işçileri CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ve Akhisar İlçe Başkanı Umut Çavuş ile hastanede ziyaret etti. Başevirgen, şunları söyledi:

"Dün Soma ilçemizde hepimizi korkutan bir maden faciası yaşandı. Özel bir maden ocağında gerçekleştirilen kontrollü patlamada bir maden işçimiz hayatını kaybetti. Beş işçimiz de karbonmonoksit gazından zehirlendi. Gazdan zehirlenen işçilerin ikisi Soma, üçü de Akhisar devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak bu hastanelerde de maden işçilerine imkanlar dahilinde müdahale edilebildi. Çünkü iki hastanede de kandaki karbonmonoksit gazını ölçecek cihaz maalesef yok. Olası bir yanık vakası için yanık ünitesi ve gaz zehirlenmelerine karşı hiperbarik basınç odası da yok. 10 bin kişinin yeraltında olası risklerle çalıştığı Soma'da ve çevre ilçelerdeki hastanelerde ne yazık ki tedavi konusunda yetersiz kalınıyor. Bu nedenle dört işçimiz oksijen tedavisi için Manisa'ya gönderildi.

Soma, bir maden ve madenci ilçesi. Soma'da 2014 yılında 301 madencimizi şehit verdik. 2022'de 42 işçimizin hayatını kaybettiği Amasra maden faciasını yaşadık. Madenlerdeki can güvenliğini sağlamanın yanı sıra yaşanacak olan kazalara karşı sağlık sistemimizi, donanım ve ekipmanımızı da hazır tutmak zorundayız. Sağlıkta devrim yaptığını iddia eden iktidar, ne yazık ki maden ocaklarının bulunduğu il ve ilçelerdeki hastanelerin eksiklerini görmezden geliyor. Yaşadığımız onca acı tecrübe ortadayken 10 bin maden işçisinin çalıştığı, her an bir maden faciası yaşanabilecek bir ilçenin hastanesinde hala yanık ünitesi ve hiperbarik basınç odasının olmamasını, basit bir kan testi yapacak cihazın bulunmamasını kabullenemiyoruz. İktidarın değişmesine çok az kaldı. 14 Mayıs'tan sonra tüm bu bozuk düzeni ve dertlere çare olmayan sağlık sistemini düzelteceğiz."