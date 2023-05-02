Beijing-Auckland Direkt Uçuşları Yeniden Başladı

AUCKLAND, 2 Mayıs (Xinhua) -- Beijing ve Auckland arasındaki direkt uçuşlar, 200'den fazla Çinli turisti taşıyan bir Air China uçağının Yeni Zelanda'daki Auckland Uluslararası Havalimanı'na inmesiyle resmen yeniden başlamış oldu.

AUCKLAND, 2 Mayıs (Xinhua) -- Beijing ve Auckland arasındaki direkt uçuşlar, 200'den fazla Çinli turisti taşıyan bir Air China uçağının Yeni Zelanda'daki Auckland Uluslararası Havalimanı'na inmesiyle resmen yeniden başlamış oldu.

Uçuşlar, Kovid-19 pandemisi sırasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle 3 yıldan uzun süredir askıya alınmıştı.

Çinli turistler Salı günü öğleden sonra havalimanında geleneksel Maori dansı ve şarkı performansının sergilendiği özel bir törenle karşılandı.

Beijing-Auckland uçuşlarının yeniden başlamasını her iki ülke için de "mutluluk verici büyük bir olay" niteleyen Çin'in Wellington Büyükelçisi Wang Xiaolong da törene katıldı. Wang, Yeni Zelanda'nın pandemi öncesinde Çinli öğrenciler ve turistler için en önemli destinasyonlardan biri olduğunu hatırlattı.

Wang, uçuşların yeniden başlamasının iki ülke halkı arasında geliş gidişi ve mal alışverişini kolaylaştıracağını belirterek bunun ikili ilişkilerin gelişmesine yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.

Wang, "Kovid-19 salgınına rağmen işbirliğimizin güçlü ve dinamik kalması bana büyük ilham veriyor. Çin, Yeni Zelanda'nın açık ara en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İkili ticaretimiz 2022'de 40 milyar Yeni Zelanda doları (248 milyar ABD doları) gibi rekor bir seviyeye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Auckland Uluslararası Havalimanı Müşteri Hizmetleri Direktörü Scott Tasker, halklar arası ilişkinin Çin-Yeni Zelanda ilişkilerinin önemli bir parçası olduğunu ve hava yolu seferlerinin yeniden başlamasının iki ülke arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini kaydetti.

Air China'nın Asya-Pasifik merkezinin genel müdürü Xue Jun, "Seyahat ortaklarımızın devamlı desteği sayesinde Yeni Zelanda ile Çin arasındaki yolcu trafiğinde sıçrama yaşanacağına ve iki ülke arasında köprü görevi gören havayolu taşımacılığının daha da güçleneceğine inanıyorum dedi.

Air China, Beijing ile Auckland arasında halihazırda haftada 4 doğrudan sefer gerçekleştirildiğini açıkladı.