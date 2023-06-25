Beğendik'te Buğday Ekili Arazide Yangın

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesinde buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Beldedeki buğday ekili arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına çiftçiler de traktör ve iş makineleriyle destek verdi.

Yaklaşık 30 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü yangın, ekiplerin çalışmasıyla çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü.

Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, yaptığı açıklamada, yangına hızlı şekilde müdahale edildiğini belirterek, "Ürünleri zarar gören çiftlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlayan belediye personeli arkadaşlarıma, Beğendikli vatandaşlarımıza ve Keşan Belediyesi itfaiye ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.