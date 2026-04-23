Bedesten Çarşısı'nda çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bedesten Çarşısı'nda etkinlik düzenledi.

Çocuklarda sorumluluk ve empati bilincini geliştirmek amacıyla tarihi Bedesten Çarşısı'nda etkinlikte, sokağa bırakılan oyuncakları fark eden çocukların duyarlılıkları gözlemlendi.

Oyuncağı sahibine ulaştıran çocuklar, sergiledikleri davranıştan ötürü oyuncakla ödüllendirildi.

Gerçekleştirilen etkinlikle çocuklarda iyilik yapma alışkanlığının kazandırılması hedeflendi.

Etkinlik, çocuklar ve ailelerince memnuniyetle karşılandı.