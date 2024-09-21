Üye Girişi
Haberler

Bedensel Engelli Ahmet Güney'den Sakat Güvercine Eşsiz Bağ

Bedensel Engelli Ahmet Güney'den Sakat Güvercine Eşsiz Bağ
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki bedensel engelli Ahmet Güney, kedinin saldırısından kurtardığı sakat güvercin 'Paşa' ile özel bir bağ kurdu. İki evladından sonra Paşa'yı evladı gibi gören Güney, onunla birlikte vakit geçirmenin kendisine iyi geldiğini belirtiyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan bedensel engelli 65 yaşındaki Ahmet Güney, oğlunun yavruyken kedi saldırısından kurtardığı ayağı sakat güvercin "Paşa"yı yanından ayırmıyor.

Evli ve iki çocuk babası emekli Güney, Devlet Demiryollarında çalıştığı dönemde iş kazası sonucu sol bacağını kaybetti.

Protez bacakla yürümeye başlayan Güney'in hayatına, yaklaşık 5 yıl önce oğlunun bir kedinin saldırısından kurtardığı paçalı güvercin girdi.

Ayağı sakatlanan güvercini sahiplenen ve "Paşa" adını veren Güney, evde de dışarıda da "Paşa"yı yanından ayırmıyor.

Güney, AA muhabirine, Paşa ile aralarında özel bir bağ oluştuğunu söyledi.

Paşa'yı evladı gibi gördüğünü belirten Güney, şöyle devam etti:

"4,5 yıl önce oğlum İstanbul'dan izne gelirken yere düşmüş ve kedinin saldırısına uğramış bir güvercini kurtardı. Bana getirdiğinde güvercin yavruydu. O günden beri Paşa'yı el bebek gül bebek büyütüyorum. İki evladım vardı, Paşa ile üç evladım oldu."

"Paşa ile oyalanmak bana da iyi geliyor"

Güverciniyle sık sık gezintiye çıktıklarını belirten Güney, "Paşa"ya herkesin ilgi gösterdiğini aktardı.

Güney, "Ben sol ayaktan sakatım, Paşa'm sağ ayaktan, ikimiz birbirimizi bulduk. Paşa ile 4,5 yıldır birbirimize yoldaşlık ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Paşa'nın susam ve ay çekirdeğini çok sevdiğini anlatan Güney, "Ay çekirdeğini ikiye bölüp veriyorum, adeta yeni doğmuş bir bebek gibi ilgi bekliyor. Ben engelliyim, Paşa ile oyalanmak bana da iyi geliyor. O da bana alıştı, başka biri baksa bu kadar ilgilenemez." diye konuştu.

"Paşa"yı iyi fiyat vererek satın almak isteyenlerin de olduğunu kaydeden Güney, "Ben Paşa'ya pahalı olduğu için değil, vicdanen ve alıştığım için bakıyorum. Ona bir şey olacağını düşünmek bile istemiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel

Yerel Haberler Ahmet Güney İlkadım samsun Güncel Kadın Yaşam kedi

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor

 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sorunun çözümü için adım atıldı
Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı

Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia: Kalbi dayanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });