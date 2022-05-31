Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan Beşiktaş Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili soruşturma başlatırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medya platformu Twitter'da, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, görüntüdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Zanlıların savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler hakkında çok sayıda suç kaydı var

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Mayıs'ta Bebek sahilinde halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulunan Ö.K. ve C.M.T'nin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

Zanlılar hakkında "hayasızca hareket" suçundan adli soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yapılan incelemede, Ö.K'nin aralarında "uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet" gibi 11 suçtan kaydı olduğu, C.M.T'nin ise "hayasızca hareket, kasten yaralama" suçlarından 8 kaydı bulunduğu bildirildi.