Zonguldak'ta annesi tarafından darbedilen 1 aylık bebek koruma altına alındı

Zonguldak'ta bir ay önce dünyaya gelen 1 aylık bebek, annesi tarafından darbedilerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi sonrası koruma altına alınan bebek için anne G.S. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Zonguldak'ta annesi tarafından darbedilen 1 aylık bebek, tedavisinin ardından koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir ay önce dünyaya gelen bebek, sürekli ağlaması üzerine yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontrolde bebeğin darbeye bağlı olarak vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edildi.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bulunan anne G.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 10 Ağustos'ta tutuklandı.
Bebek ise tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Öte yandan, evde yapılan aramalarda bebeğe ait kanlı zıbın ve kurusıkı tabancanın ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
