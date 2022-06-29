Bebeğe cinsel istismar sanığına 41 yıl, suçu gizleyen anneye 7 ay hapis

UŞAK'ta P.T (3) isimli erkek çocuğuna, annesi Ceylan T.'nin (27) birlikte yaşadığı sevgilisi Yaşar Ercan (34) tarafından cinsel istismarda bulunulup, eziyet edildiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Sanık Ercan hakkında 41 yıl 6 ay, Ceylan T.'ye ise 'suçu bildirmemek'ten 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir'de yaşayan Ceylan T., 6 ay evli kaldığı eşinden 2,5 yıl önce ayrılıp, annesinin yanına taşındı. Ceylan T., bir süre sonra sosyal medya üzerinden Yaşar Ercan ile tanıştı. Oğlu P.T.'yi yanına alan Ceylan T., 8 Mart 2021'de, çocuğunu daha iyi şartlarda büyüteceğini söylediği belirtilen Ercan'ın Uşak'taki evine yerleşerek birlikte yaşamaya başladı. 1 ay sonra Ceylan T., o dönem 2 yaşında olan oğlunu yerde baygın bulup, hastaneye götürdü. Hastanede oğlunun darbedilip, nitelikli cinsel istismara uğradığını öğrenen Ceylan T., şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ercan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) İzmir Hukuk Koordinatörü avukat Aybüke Özdağ, "Heyet vermiş olduğu karar ile içimizi bir nebze olsun ferahlatmıştır. Davayı üst mahkemelerde de takip etmeye devam edeceğiz" dedi.