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BBP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun'un Cenazesi Defnedildi

BBP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun'un Cenazesi Defnedildi
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Karaman'da aracında ölü bulunan BBP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun'un cenazesi, Cuma namazının ardından Hamidiye Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karaman'da, aracında ölü bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun'un (40) cenazesi defnedildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Acaruygun'un cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acaruygun'un cenazesi, Hamidiye Mahallesinde bulunan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, BBP İl Başkanı Mesut Soyfidan ile vatandaşlar katıldı.

Dün, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'ta yaşayan Süleyman Acaruygun'un (40), oturduğu binanın kapalı garajındaki aracında hareketsiz olduğunu gören yakınları, sağlık ekiplerine haber vermiş, yapılan incelemede Acaruygun'un öldüğü belirlenmişti. Acaruygun'un, çalışır durumdaki aracının egzoz gazından zehirlenip ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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