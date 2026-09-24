BBP lideri Destici, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4'lük depreme geçmiş olsun mesajı yayımladı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan ve çevre illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk yaşanmamasını niyaz ediyorum. Yüce Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kötülükten ve doğal afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: ANKA