Asgari ücret için o ifadeyi kullandı mı? BBP lideri Destici'den Armağan Çağlayan'a sitem dolu yanıt

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretle ilgili sözlerini eleştiren Armağan Çağlayan'a Haberler.com stüdyosunda yanıt verdi. "Bir eve 2 asgari ücret maaşı giriyorsa rahat geçinebilirler diye bir sözüm olmadı" diyen Destici, "Kendisine yakışmadı. Biz bunları gelir seviyesi düşük olanı rahatlatmak için söylüyoruz. Tabii beyefendinin tuzu kuru" sözleriyle Çağlayan'a sitem etti.

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, BBP lideri Mustafa Destici'nin bu sabah katıldığı canlı yayında yaptığı asgari ücretle ilgili açıklamalarının ardından Destici'yi eleştiren bir tweet attı.

"ASGARİ GEÇİM RAKAMI BELİRLENSİN"

Destici, yayında "Bizim önerimiz şu; Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi bir asgari geçim rakamı belirlensin. Yani 4 kişilik bir aile asgari kaç liraya geçinebilir? 4 kişilik bir ailede toplam gelire bakacağız. Çünkü aileler var ki 2 asgari ücretli çalışıyorsa bir anda geliri 11 bin liraya çıkıyor. Ya da bir emekli, bir asgari ücretli varsa 9-10 bin liraya çıkıyor. Diyelim ki 7500 lira belirledik ve 4 kişilik ailede 1 kişi çalışıyor, 5500 lira asgari ücret alıyor. O zaman diyoruz ki devlet 2000 lirayı oraya takviye yapsın" sözlerine yer verdi.

ÇAĞLAYAN, DESTİCİ'Yİ HEDEF ALDI

Yayın sırasında tweet atan Armağan Çağlayan ise, "Fox TV'de Mustafa Destici halkın çok kolay geçindiğine İlker Karagöz'ü ikna etmeye çalışıyor. Bir evde 2 asgari ücretle çalışan varsa, kolay geçinilebiliyormuş. Öyle dedi!" diyerek Destici'yi hedef aldı.

"KENDİSİNE YAKIŞMADI"

Haberler.com Youtube Kanalı'nda Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan Destici, Çağlayan'ın sözlerine söyle cevap verdi: "Bir eve 2 asgari ücret maaşı giriyorsa rahat geçinebilirler diye bir sözüm olmadı. Canlı yayın ortada çıkarsınlar, göstersinler. Armağan Çağlayan pozisyonundaki, üstelik programına da gittiğim bir kişinin benim söylemediğim sözleri söylemişim gibi gösterip kamuoyunda yayması kendisine yakışmadı. Düzeltmesini bekliyorum. Benim orada söylediğim şu; aynen asgari ücret gibi bir asgari geçim heyeti kurulsun, o da 6 ayda bir rakam belirlesin. Diyelim ki 4 kişilik bir aile için '7500 liraya geçinebilir' dendi. Evde çalışan tek kişi var ve 5500 lira alıyor. 2000 lirasını devlet tamamlasın diyoruz. 2 maaş giriyorsa bunu yapamaz devlet diyoruz. Çünkü rakam belirlenmiş, o rakımın üzerinde gelir giriyorsa verilmez.

"TABİİ BEYEFENDİNİN TUZU KURU"

Biz bunları gelir seviyesi düşük olanı rahatlatmak için söylüyoruz. Tabii beyefendinin tuzu kuru, alır bunu farklı yorumlayabilir. Çünkü onun geçim diye bir derdi yok, dolayısıyla fakirin halinden anlayacak bir durumu yok. Ama biz her gün fakirin yoksulun yanındayız."