BBP'li Destici, Irak El Hikmet heyetiyle yaklaşık 17 milyar dolarlık ticareti görüştü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta El Hakim ailesinin başkanlığındaki El Hikmet Hareketi'nin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Destici ile Heyet Başkanı Ali Şeddad ve beraberindeki heyet, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Heyeti partide ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Destici, görüşmede, Türkiye- Irak ilişkilerini ve bölgedeki gelişmeleri değerlendireceklerini söyledi.

Destici, son yıllarda iki ülke arasındaki temaslardan ve her alanda sağlanan güçlü işbirliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Irak- Türkiye ilişkilerinin güçlenmesine her zaman destek verdiğimizi burada ifade etmek istiyorum." dedi.

İki ülke arasındaki işbirliklerine değinen Destici, şöyle konuştu:

"Kalkınma Yolu Projesi her iki ülkenin de hatta coğrafyamızın, bölgemizin çok önemsediği bir proje. Su ve enerji yine Türkiye'nin Irak'la işbirliği yaptığı konuların başında geliyor. Ekonomik ilişkilerimiz var. Tabii şu anda aşağı yukarı 17 milyar dolar civarında bir dış ticaret hacmimiz var. Ama bunu daha da artırmak istiyoruz. Toplumsal ve kültürel ilişkilerimiz var. Son dönemde turizmdeki insan hareketliliği yine göze çarpıyor. Bu konular başta olmak üzere sizlerin de konuşmak istediği bütün konuları inşallah burada konuşma fırsatı bulacağız."

Heyet Başkanı Ali Şeddad da iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri dolayısıyla kendilerini Türkiye'de yabancı hissetmediklerini söyledi.

Şeddad, Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilere önem verdiğini belirterek, "Türkiye ile su konusundaki ilişkilerimiz çok önemlidir. Irak, Türkiye'den daha fazla miktarda suyun akıtılmasını beklemektedir." dedi.

Güvenlik meselesinin Irak için önemli olduğunu dile getiren Şeddad, "Irak'la Türkiye arasında daha önce terörle mücadele konusunda önemli dosyalarda anlaşma yapıldı. Bu ilişkilerin de sürekliliğinin sağlanmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Destici, Heyet Başkanı Şeddad'a hediye takdim etti. Görüşme basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA