BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terörle mücadele tüm unsurlarına karşı yapılacak bir mücadeledir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle mücadele, sadece güvenlik boyutuyla verilecek bir mücadele değildir. Terörle mücadele terörün tüm unsurlarına karşı topyekun yapılacak bir mücadeledir." dedi.

Hendek ilçesindeki temaslarının ardından Erenler Belediyesini ziyaret eden Destici, partisinden Belediye Başkanı seçilen Şenol Dinç'e ve meclis üyelerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Erenler'in sorunlarını ve eksiklerini gidermek için çaba göstereceklerini aktaran Destici, halkın memnuniyetinin önde tutulacağına kaydetti.

Destici, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Vatandaş diyor ki bize çoban lazım. Nereden alacaksın? Türkiye'de çobanlık yapan yok. 100 bin lira da verseniz yapmıyorlar. Afganlar çözüyor şu anda bu meseleyi. Yani işin doğrusu bu. Emeğe dayanan hiçbir işte maalesef bizim vatandaşlarımızın önemli bir kısmı çalışmak istemiyor. Tarlada çalışmak istemiyor. Pancarı yolmak, nohut, çay, fındık, pamuk toplamak istemiyor. Mecbur bu işleri yapmak için ne yapacaksın? Dışarıdan işçi alacaksın. Bunu geçmişte Avrupa da yaptı. Bugün sen o konuma düşmüşsün. Burada yapılması gerekenler, bunun kontrollü ve sayısı kadar alınması."

Bu tartışmaların üzerinden İslam düşmanlığı yapıldığını söyleyen Destici, Ukrayna-Rusya savaşından sonra gelen Ukraynalılara ya da Ruslara yönelik aynı eleştirilerin yapılmadığını ifade etti.

Destici, bazı muhalefet partilerinin tabanlarında yer alan kitlelerin "Müslüman" kelimesine tahammülünün olmadığını savundu.

Bir belediye başkanının eşine kıyafetinden dolayı hastanede sözlü saldırı yaşandığını ifade eden Destici, "Hastanede sırf kılık kıyafetinden, tesettüründen dolayı bir mobbinge maruz kalıyor. Bir saldırıya maruz kalıyor ve bunu tabii ki buradan sonra hem Sağlık Bakanlığıyla hem de İçişleri Bakanlığıyla görüşeceğim bu mevzuyu. Yani kim bu hadsizliği, ahlaksızlığı yapmışsa elbette ki bunun bedelini ödeyecek." diye konuştu.

"Toplumsal huzur ve barış her şeyin üzerinde"

Destici, toplumsal huzur ve barışın her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Bunların bilincindeyiz ama bir kere daha söylüyorum bu ülkede hiç kimseye de İslam düşmanlığı yaptırmayız. Bunu yapanlara da meydanı bırakmayız. O kadar net." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Destici, "Terörle mücadele, sadece güvenlik boyutuyla verilecek bir mücadele değildir. Terörle mücadele terörün tüm unsurlarına karşı topyekun yapılacak bir mücadeledir." ifadesini kullandı.

"PKK'nın siyasi uzantısı olduğu herkes tarafından bilinen DEM Partisi de birtakım belediyeler kazandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde milletin tercihine saygılıyız." diyen Destici, seçilen belediye başkanlarının da devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne ve milletin birliğine saygılı olmaları gerektiğini kaydetti.

Destici, anayasaya ve yasalara saygılı hareket edilmesi gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha ilk toplantılarında İstiklal Marşı okunmasını reddederlerse Meclisten Türk bayrağını çıkarırlarsa tabeladaki Türkiye Cumhuriyeti yazısını kaldırırlarsa teröristlerin heykellerini dikerlerse o koltuklarda onları bu devlet oturtturmaz ve oturtturmamalıdır. Oturtturmaya devam ederse onlar devlete değil, ülkeye değil, seçildikleri şehre değil, PKK'ya, terör örgütüne hizmet ederler. Aralarına mesafe koysunlar, koparsınlar bağlarını terör örgütüyle kim seçilmişse o yönetsin. Ama koymuyorsa o zaman kayyum atanmasından daha doğal bir şey yoktur ve hem de gecikmeden bu işler yapılmalıdır."

Destici, parti olarak yeni, sivil demokratik bir anayasadan yana olduklarından bahsetti.

Sahipsiz köpekler konusuna değinen Destici, BBP'li belediyelerin konuyla ilgili çalıştığını anlattı.

Tüm şehirlerde bu sorunun olduğunu söyleyen Destici, "Dolayısıyla topyekun bir mücadele gerekiyor. Gerekiyorsa yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Meclis ivedilikle bu yasal düzenlemeyi yapmalı. Daha önce yapılan, hayvan hakları diye meclisten geçirilen kanunun belli maddelerinin, maalesef mama lobilerinin yaptığı faaliyetlerle yasalaştığını bugün daha iyi anlıyoruz. Dolayısıyla yeni bir yasal düzenlemeye bu konuda da ihtiyaç olduğunu söylüyorum." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Destici, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

BBP'nin, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu belirten Destici, 30 büyük şehirin tamamında aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını desteklediklerini hatırlattı.

Destici, Sakarya'da iki ilçe belediyesinde BBP'li başkanların görev yapacağını dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışacaklarını kaydetti.

Alemdar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Destici'ye teşekkür etti.