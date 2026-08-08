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BBP Lideri Destici, Eskişehir'de Düğünde Nikah Şahitliği Yaptı

BBP Lideri Destici, Eskişehir'de Düğünde Nikah Şahitliği Yaptı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde düzenlenen Pınar Baycan ve Semih Özkara'nın düğün törenine katıldı. Destici, nikah şahitliği yaparak çifte Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti ve mutluluklar diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde düzenlenen düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.

Destici, Baycan ve Özkara ailelerinin çocukları Pınar Baycan ile Semih Özkara'nın Günyüzü Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün törenine katıldı.

Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen'in kıydığı nikahta, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt ile Destici şahitlik yaptı.

Törende Destici, Pınar Baycan ve Semih Özkara'ya aile cüzdanının yanı sıra Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Çiftin aileleri ve yakınlarının katıldığı törende Destici, çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.

Kaynak: AA
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