Destici, İran'ın Ankara Büyükelçisi ile Görüştü

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah Zadeh'in daveti üzerine Büyükelçilik konutunda bir araya geldi.

Destici, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Mohammad Hassan Habibullah Zadeh'in daveti üzerine Büyükelçilik konutunda bir araya geldik. Türkiye-İran ilişkileri başta olmak üzere, İran'da yaşananlar, İran-ABD müzakere süreci ile bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren güncel gelişmeler üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için kendilerine ve heyetine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA