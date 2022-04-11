BBP Genel Başkanı Destici, Gimat Yönetim Kurulu üyeleriyle iftarda buluştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pandemiyle birlikte bütün dünya ve insanlık gıdanın ne kadar önemli, yaşamsal ve stratejik olduğunu daha iyi anladı." dedi.

Gimat Gıda Toptancılar Sitesi'nde, Gimat Yönetim Kurulunca düzenlenen iftar programına katılan Destici, besin maddelerinin, insanlık tarihi boyunca oynadığı önemli role dikkati çekti.

" Türkiye, dünyanın en önemli gıda ve tarım üretim merkezlerinden bir tanesidir. Dış ticaretin büyümesiyle birlikte sadece kendimize yetmek yeterli olmuyor." diyen Destici, bazı ülkelerin gıda ihtiyacını karşılayabilmek için ithalat yapmak zorunda olduğunu ve bunun gıda sektörünün önemini artırdığını vurguladı.

Desitci, "Pandemiyle birlikte bütün dünya ve insanlık gıdanın ne kadar önemli, yaşamsal ve stratejik olduğunu daha iyi anladı. Bu süreçte herkes kendi insanını ve ülkesini önceledi." diye konuştu.

Kovid-19 salgını sebebiyle tüm dünyada gıda fiyatlarının görülmemiş şekilde arttığını belirten Destici, şöyle devam etti:

"Bizim ülkemiz de elbette bundan nasibini aldı. Fiyatların yükselmesindeki temel sebep ne diye baktığımızda, temel girdi maliyetlerinin artması, bu temel girdi maliyetlerinin önemli bir kısmını maalesef ithal ediyor olmamız. Gübre, ilaç, akaryakıt, elektrik ürettiğimiz doğal gaz ve kömür başta olmak üzere bunların önemli bir kısmını ithal ediyoruz. Dışarıda bunların fiyatları çok yükseldiği için elbette ki bu, ürünlere doğrudan ve dolayı olarak yansıyor. Bu arada bu dönemi fırsat görerek fırsatçılık yapanlar da var. Bunlara fırsat vermemiz lazım. Anadolu öyle bir irfan sahibidir ki bizim ahilik kültürümüz var. Eskiden ticaretin, esnaflığın ahlakına, adabına, geleneğine, teamülüne uygun hareket etmeyenler bu ahilik ocağından çıkarılırlarmış. Önce esnafımızın, tüccarımızın, ticaret erbabımızın kendileri kendi içlerinde bunu kontrol etmeli."

Bazı fiyat artışlarının izah edilemediğini ve bu durumun açıklanarak yönetilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Tarlada domates 5 liraysa bunun 25 liraya satılmasına müsaade etmemek lazım." dedi.

Destici, zaman içinde fiyatların geri çekileceğini ve piyasa şartlarına döneceğini dile getirerek, "Ama bu geçiş sürecinde de insanlarımızın mağduriyet yaşamaması için bizim hep birlikte elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.