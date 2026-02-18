BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Sözleşmesi'nin, geçmişte Türkiye'de uygulandığını, ancak ülkeye ve millete fayda değil, zarar getirdiğini söyledi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul, Nevşehir ve Karaman il başkanlıklarına getirilen Selim Şimşek, Mustafa Batmaz ve Mesut Soyfidan'ı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, iktidar olmaları durumunda İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmeyi planladıklarına ilişkin sözlerini eleştiren Destici, şunları kaydetti:

"Bu Türkiye'de denendi ve Türkiye'ye, Türk milletine hiçbir faydası olmadığı gibi zararı oldu. Kadın cinayetleri, İstanbul Sözleşmesi'nin olduğu dönemde ve sonrasında hangi rakamlarda, istatistiklere bakın. Evlilikler azalmış, boşanmalar artmış, çocuk sayısı azalmış. LGBT sapkınlığı artmış. Bugün hepimizin şikayet ettiği uyuşturucu, alkol, fuhuş, bahis bütün bunların arttığını görüyoruz. Sizin bu kadar yönetim kurullarınız, bilim kurullarınız var. Birisi de açıp buna bakmıyor mu? Onun için millete havale ediyoruz. Milletin değerlerine savaş açanları millete havale ediyoruz."

Mustafa Destici, CHP'nin, Kur'an kurslarına karşı olduğunu öne sürerek, "Maazallah bunların eline fırsat geçerse memlekette ne din bırakırlar ne iman bırakırlar ne Kur'an bırakırlar ne namaz bırakırlar ne ezan bırakırlar. Geçmiş sicillerinde de bu var zaten." iddiasında bulundu.

"Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili düşüncelerini dile getiren Destici, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporun detaylarını inceledikten sonra parti olarak görüşlerini paylaşacaklarını bildirdi."

ABD- İran meselesine de değinen Destici, "ABD'nin, İran'a saldırmak için ülkenin nükleer silah geliştirme çalışmalarını ve İran'da yaşanan iç hareketliliği bahane ettiğini, esas niyetinin ise İran'ın petrol ve doğal gaz gibi zenginliklerini ele geçirmek olduğunu" belirtti.

Türk milletinin ve İslam aleminin yarın başlayacak ramazan ayını tebrik eden Destici, "Dayanışma ve kardeşliğin simgesi olan bu mübarek ayın manevi iklimine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Değerlerimize sahip çıkarak bu süreci idrak etmeliyiz; çünkü değerleri olmayan topluluklar asla millet olamazlar." ifadesini kullandı.