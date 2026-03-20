BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerine bayram telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti liderleriyle telefon görüşmesi yaparak bayramlaştı.

BBP'den yapılan açıklamaya göre Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşerek bayramlarını tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu telefonla arayan Destici, siyasi parti liderlerinin bayramlarını kutladı.

Destici, görüşmelerde Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulundu.