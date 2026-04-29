BBP Genel Başkanı Destici'den "Asgari Hane Geçim Rakamı" Çağrısı: "Hiçbir Aile Bu Sınırın Altında Kalmamalı"

(ANKARA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari hane geçim rakamı tespit komisyonu bir an önce kurulmalı. Bu rakamın altında kalan hanelere aradaki fark kira yardımı, çocuk yardımı ya da sosyal yardım adı altında ödenmesi uygulamasına bir an önce başlanmasını istiyoruz. Asgari hane geçim rakamının altında hiçbir aile bırakılmamalıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Destici, asgari ücretliler ve emeklilerin ekonomik sorunlarına dikkati çekti. Destici, "Milletçe çok ağır ekonomik şartları yaşıyoruz. Özellikle asgari ücretle çalışanların, emeklilerin hele ki bir birikimleri yoksa, başka bir gelirleri yoksa, kira ödemedikleri bir evleri yoksa bugünkü gelirleriyle emeklilerimizin ve asgari ücretlilerimizin sadece aldıkları maaşla ya da ücretle hayatlarını idame ettirmeleri, hanelerini geçindirmeleri asla ve kat'a mümkün değildir" diye konuştu.

Destici, "asgari hane geçim rakamı" önerisini yineleyerek, "Bölgelerimize göre bir asgari hane geçim rakamının belirlenmesini ve bu rakamın altında kalan hanelere aradaki farkın ister kira yardımı, ister çocuk yardımı, ister sosyal yardım adı altında ödenmesi uygulamasına bir an önce başlanmasını istiyoruz. Asgari hane geçim rakamının altında hiçbir aile bırakılmamalıdır" dedi.

"Türkiye'de on işçiden neredeyse sadece biri sendikalı"

Türkiye'nin özellikle ölümle sonuçlanan iş kazalarında OECD ülkeleri arasında hala ilk sıralarda bulunduğunu söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"Başta madencilik ve inşaat sektörü olmak üzere çok sayıda sektörde işçilerimiz gerekli tedbirlerin alınmaması veya ihmaller nedeniyle gelişmiş ülkelerin ortalamasının çok üzerinde iş kazalarına, ölümlere ve meslek hastalıklarına maruz kalmaktadır" diye konuştu. Destici, Türkiye'de teknik eleman açığı bulunduğunu belirterek, eğitim sisteminde mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Destici, "Bugün hala Türkiye'de on işçiden neredeyse sadece bir tanesi sendikalıdır. Bu rakam yüzde 20 dahi değildir. Öncelikli olarak çözülmesi gereken problemlerden biri de örgütlenme hakkıdır."

"1 Mayıs'ı ideolojik hesaplaşma zemini haline getirenler en büyük zararı işçilerimize verdiler"

Mustafa Destici, 1 Mayıs'ın "marjinal ideolojik grupların istismar sahasına dönüştürüldüğünü" savunarak, "1 Mayıs'ı bir propaganda ve ideolojik hesaplaşma zemini haline getirenler en büyük zararı aslında işçilerimize, emekçilerimize verdiler. Çünkü onların umurunda değil. Onlar istiyor ki işçi, emekçi zarar görsün, mağdur olsun; onlar da bu mağduriyet üzerinden kendi ideolojik dayatmalarını ya da propagandalarını yapsınlar" şeklinde konuştu.

"Patron işçinin ücretini aylarca ödemiyorsa o alçaktır"

Eskişehir'deki maden işletmesinde maaşlarını alamayan maden işçilerinin Ankara'daki eylemine değinen Destici, işçilerin haklarının ödenmemesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"İşçinin hakkını alın teri kurumadan vereceksin. Ama bir patron, bir maden sahası sahibi ya da bir fabrika sahibi, geliri sadece çalıştığı ve karşılığında aldığı ücret olan bir işçinin ücretini aylarca ödemiyorsa o alçaktır. Açıkça ifade ediyorum, o kan emicidir. Kendileri o işçilerin sırtından kazandıkları paralarla yatlarda, katlarda gezerken işçinin hakkını vermiyorsa bir kere daha söylüyorum; o kan emicidir, o alçaktır."

"İsrail durdurulmadığı sürece bölgede kan ve gözyaşı sona ermeyecek"

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Destici, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın öncülüğünde güçlü bir ittifak kurulması gerektiğini söyledi. Destici, "Bu terörist ve soykırımcı İsrail durdurulmadığı sürece bölgemizde kan da, gözyaşı da, işgal de, savaş da sona ermeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği bizim için çıkmaz sokaktır"

Avrupa Birliği'ni de eleştiren Destici, "Avrupa Birliği bizim için bir hayaldir, bir hayal tünelidir, bir çıkmaz sokaktır. Onun için orada boşu boşuna beklemeye gerek yoktur" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yunanistan'a ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Destici, "Yunanistan eğer Macron'un ya da başka bir batılı gücün desteğini alacağını umarak Türkiye'ye saldırmaya kalkarsa, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi sonu Ege Denizi'nde boğulmak olacaktır" diye konuştu.

"Türkiye kendi savunma sanayisini güçlendirmeli"

Türkiye'nin ABD'ye ve Rusya-Çin hattına güvenmemesi gerektiğini söyleyen Destici, "Kendi savunma sanayimizdeki gelişmeleri hızlı şekilde tamamlamamız, ekonomimizi güçlendirmemiz, üretimi artırmamız gerekiyor. Kendi uçaklarımız semaya çıktığında daha güvende olacağız. Balistik füzelerimizin menzili 4-5 bin kilometreyi bulduğu zaman kendimizi daha güvende hissedeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"Ortada ne fesih var ne silah bırakma var"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de konuşan Destici, "Ortada ne fesih var ne silah bırakma var. Bir kere pazarlık yok, şart yok, müzakere yok. Ne istiyorsunuz? Çıkın açıkça söyleyin" dedi."

"Çocuklarımızı dijital platformlara kaptırmayacağız"

Mustafa Destici, çocukların dijital platformlardan ve aile yapısına zarar verdiğini savunduğu yayınlardan korunması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızı asla dijital platformlara kaptırmayacağız. Çocuklarımızın gerçek hayattan kopmasına müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Televizyonlardaki bazı programları hedef alan Destici, "Bir televizyon kanalı daha çok reklam parası alacak ve yayın hayatına devam edecek diye biz aile hayatımızı onlara feda mı edeceğiz? Biz çocuklarımızı, geleceğimizi onlara feda mı edeceğiz?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA