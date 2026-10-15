BBC, İsrail ordusunun 300 vakadan 254'ünün sonucunu açıklamadığını yazdı

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İsrail ordusunun Gazze, Lübnan, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail'de öldürmek ve yaralamakla suçlandığı ve araştırdığını duyurduğu vakalardan 254'ünün sonucunu kamuoyuna açıklamadığı belirtildi.???????

BBC'nin haberinde, İsrail ordusunun öldürmek ve yaralamakla suçlandığı olaylara ilişkin soruşturduğunu duyurduğu 300 vaka tespit edildiği ancak bunlardan yalnızca 28'inin sonuçlarının ordunun internet sitesinde yayımlandığı aktarıldı.

18 olayla ilgili soruşturmanın tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin belirsizlik olduğu ifade edilen haberde, yayın kuruluşunun İsrail ordusuyla her olaya ilişkin defalarca temasa geçtiği, buna rağmen sadece inceleme altında olduğu belirtilen 2 olayla ilgili bilgi alabildiği kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun, vakalardan 254'ünün sonuçlarına ilişkin kamuoyuna bilgi paylaşmadığının altı çizildi.

Tespit edilen 254 vakanın 7 Ekim 2023 ile 19 Ağustos 2026 tarihleri ??arasında yaşandığı kaydedilen haberde, bunların 158'inin Gazze'de, 48'inin işgal altındaki Batı Şeria'da, 32'sinin Lübnan'da ve 16'sının ise İsrail'de veya İsrail ordusunun gözaltısı altında gerçekleştiği belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen İsrailli hak örgütü Yesh Din'den araştırmacı Dan Owen, "(İsrail ordusu) Bu süreçleri, insanlar unutana ve artık umursamaz hale gelene kadar uzatmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA