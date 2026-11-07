BBC, elektrik kesintilerine karşı 100 personelli acil radyo stüdyosu kurmayı planlıyor

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İngiltere'de hükümet ve kamu yayıncısı BBC, olası siber saldırılar ve şiddetli hava olayları nedeniyle yaşanabilecek geniş çaplı elektrik kesintilerine karşı 100 personelin çalışacağı ve internetsiz ortamda en az 3 gün yayın yapabilecek acil durum radyo stüdyosu kurmayı planlıyor.

BBC'de yer alan haberde, kurumun "Black Sky" adı verilen, siber saldırı veya şiddetli hava olayları gibi nedenlerle elektrik şebekesinin geniş çaplı devre dışı kaldığı ve temel hizmetlerin aksadığı bir senaryoya karşı hazırlık yaptığı belirtildi.

Elektrik kesintisi durumunda acil durum yayınlarını devreye sokmayı planlayan BBC'nin bu kapsamda oluşturulacak stüdyoda yaklaşık 100 personeli görevlendireceği ifade edildi.

İnternetten bağımsız yayın yapması amaçlanan acil durum stüdyosunun güvenli iletişim hatlarına sahip olması, en az 3 gün boyunca dışarıdan ikmal yapılmadan çalışabilmesi için yakıt, su ve gıda stoklarının bulundurulması planlanıyor.

Öncelikle hükümetin acil durum bilgilendirmelerini yayımlaması öngörülen yayınlarda halkla günlük su tüketimi ve tuvalet kullanılamadığı durumlarda atıkların nasıl bertaraf edileceği gibi konularda da bilgiler verilecek.

BBC'nin ülkenin farklı bölgelerindeki acil durum merkezlerinde görev yapacak muhabirleri de uydu araçları aracılığıyla gelişmeleri aktaracak.

Haberde, radyo verici kulelerini çalıştıran jeneratörler için 3 gün yetecek dizel yakıtın depolanacağı belirtildi.

Ülkenin Lancashire bölgesinde 2015'te yaşanan sel felaketinin ardından yaklaşık 62 bin kişinin elektriksiz kaldığı geniş çaplı enerji kesintisinin de hatırlatıldığı haberde, bu dönemde kesintiden etkilenmeyen iletişim araçlarının yalnızca bakır kablolu sabit telefon hatları ile FM radyolar olduğu kaydedildi.

Bu dönemde The Bay adlı yerel radyonun jeneratörlerinin de devreye girmesiyle yayınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

"Her şey birbirine bağlandıkça yedek sistemlerin devre dışı kalması yıkıcı hale geliyor"

Öte yandan, İngiltere'de hükümet, bir uydu gibi çalışarak acil durumlarda cep telefonları ve internet bağlantısının devamlılığını sağlama görevini yürütecek uçan platformların geliştirilmesi için 70 milyon sterlinlik yatırım yaptı. Ancak Yüksek İrtifa Platform Sistemleri (HAPS) adı verilen platformları geliştiren Enduring Atmospheric Platforms şirketinin program direktörü Rico Chanda, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yerdeki iletişim ağları devre dışı kaldığında uyduların yedek sistem olarak sağlayacaklarının da bir sınırı var." diye konuştu.

İngiltere Ulusal Hazırlık Komisyonu adlı sivil toplum örgütünün başkanı Toby Harris ise geniş çaplı bir kesintinin sadece aydınlatma, iletişim ve haberleşmeyi değil, su ve kanalizasyon sistemlerini de etkileyeceğini ifade etti.

Ülkenin verimlilik için çok sayıda yedek sistemi devre dışı bıraktığını belirten Harris, "Karmaşık ve elektrikle çalışan bir dünyada yaşıyoruz. Ancak her şey birbirine bağlandıkça bu sistemlerin devre dışı kalmasının sonuçları daha yıkıcı hale geliyor." dedi.

Kaynak: AA