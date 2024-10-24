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Bazı İllerdeki Taşınmazların Acele Kamulaştırılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de

Bazı İllerdeki Taşınmazların Acele Kamulaştırılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de
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İstanbul, Ankara, Bilecik ve Mersin illerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Nakkaş-Başakşehir kesimi 3. Boğaz Köprüsü ve bağlantı yoları dahil yol yapım çalışmaları kapsamında İstanbul'daki birçok taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi.

(ANKARA)- İstanbul, Ankara, Bilecik ve Mersin illerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Nakkaş- Başakşehir kesimi 3. Boğaz Köprüsü ve bağlantı yoları dahil yol yapım çalışmaları kapsamında İstanbul'daki birçok taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Nakkaş-Başakşehirkesimi 3. Boğaz Köprüsü ve bağlantı yoları dahil yol yapım çalışmaları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerindeki 12 alanda bulunan bazı taşınmazlar;  Ankara Yavuz GES üretim tesisi ile BİL GES elektirk üretim tesisinin yapımı amacıyla Mamak ilçesinde yer alan 17 alandaki taşınmaz; Metritepe RES üretim tesisinin yapımı amacıyla Bilecik'in Bozüyük ve Söğüt ilçelerindeki 50 taşınmaz ve Bilkapalı HES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Mersin'in Mut ilçesindeki 3 taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Acele kamulaştırma kararı verilen alanların kroki, ada ve parsel numaraları ile bulundukları köy ve mahalle isimleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Başakşehir İstanbul Marmara Bilecik Enerji Güncel Mersin Ankara Hukuk

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