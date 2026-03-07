Bazı bakanlar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ramazan etkinliğine katıldı

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen ramazan programına katılan bazı bakanlar ile parti teşkilatı vatandaşlarla bir araya gelerek ateş başında sohbet etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı dolayısıyla başkanlığın önünde "İstanbul'da Ramazan'26" programı düzenlendi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in ev sahipliğindeki programda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Derya Ayaydın ve Rabia İlhan ile teşkilat mensupları ve vatandaşlar bir araya geldi.

İftarın ardından katılımcıların ateş başında sohbet ederek, ramazanın bereketini paylaştığı programda bakanlar konuşma yaptı, daha sonra vatandaşların sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'da gerçekleştirilen yerli ve milli hızlı tren testlerini anlattı.

İstanbul'daki programa katılmak için özellikle buraya geldiğini ifade eden Uraloğlu, AK Parti'nin kadın teşkilatlarının siyaset ve toplumsal hayatta önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin her alanda gelişmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, mahalle teşkilatlarının sahadaki çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, kadınların siyasette ve toplumsal hayatta üstlendiği sorumluluğun AK Parti teşkilatlarının en güçlü yönlerinden biri olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, ramazan ayının birlik ve kardeşliği pekiştiren bir dönem olduğunu, teşkilat mensuplarının mahalle mahalle, kapı kapı çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir ise ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade ederek, İstanbul genelinde teşkilatlar ve belediyeler aracılığıyla bu ayın coşkulu şekilde idrak edildiğini anlattı.

Özdemir, kadın kollarının teşkilat çalışmalarındaki öneminden bahsederek, AK Parti'nin en büyük güç kaynaklarından birinin kadın teşkilatları olduğunu söyledi.

Balkanlar'dan gelen akademisyen ve kanaat önderleri Prof. Dr. Süleyman Baki ve Hüsrev Emin'in de konuşma yaptığı programın sürpriz konuğu Galatasaraylı milli futbolcu Ahmed Kutucu oldu.

Kutucu, buraya katılmanın kendisi için onur olduğunu belirterek, "Burada annelerimiz var. Bizim ülkemiz için, devletimiz için, Sayın Cumhurbaşkanımız için bol bol dua edin." dedi.

Hatıra fotoğrafı çekilen programda katılımcılarla sohbet edildi.