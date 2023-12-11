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Bayrampaşa'da Teknoloji ve Bilişim Lisesi İçin Protokol İmzalandı

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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur ile görüşerek Teknoloji ve Bilişim Lisesi için ön protokol imzaladıklarını duyurdu. Projenin 2024'te başlayıp 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçede Teknoloji ve Bilişim Lisesi yapılması için Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur ile ön protokol yapmak üzere görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu. İmzaların atıldığı projenin 2024'te başlayıp 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Konuya ilişkin konuşan Atila Aydıner, "Geleceğin teknoloji ve bilim insanları ilçemizden yetişecek. Lisemizde robotik kodlama, siber güvenlik yazılım, yapay zeka, insansız araçlar, havacılık, uzay ve drone teknolojileri alanlarında uluslararası standartlarda eğitim verilecek. Modern imkanlarla yetişecek gençlerimiz Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Atila Aydıner, "Bayrampaşa Teknoloji ve Bilişim Lisesi'nden yetişen gençler önümüzdeki yıllarda Bayrampaşa'ya ve Türkiye'ye büyük hizmetler verecek. Geleceğin mesleklerine nitelikli elemanlar olarak katkı sağlayacaklar. Halen Bayrampaşa'da eğitim veren birçok lise İstanbul ve Türkiye genelinde yıllardır başarılı olan öğrenciler yetiştiriyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yıldız Teknik Üniversitesi Atila Aydıner Bayrampaşa Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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