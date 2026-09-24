Bayrampaşa'da savrulan otomobil yayalara çarptı, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı

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Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kartaltepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 FPR 116 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından savrulan otomobillerden biri önce kaldırımda bulunan 4 kişiye, daha sonra berber dükkanının camına çarptı.

Kazada, kaldırımdaki 4 kişi ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobillerin sürücüleri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı ve savrulan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA