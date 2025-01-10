Bayrampaşa'da Mevlana İdris Adlı Kütüphane Hizmete Açıldı

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından Bayrampaşa Hacı İlbey Ortaokulu'nda kurulan kütüphane hizmete açıldı.

Kütüphanenin yapımı, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, 1. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda şair ve yazar Mevlana İdris adına verilen "Vefa Ödülü" kapsamında gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının, başta çocuklar olmak üzere okumayı ve bilgiyi seven herkes için kütüphaneler açmaya çalıştığını belirterek, "Burada açılan kütüphane de bu güzel işlerin bir devamıdır. Rami Kütüphanesi'nde geçtiğimiz aylarda bir çocuk fuarı düzenledik ve bu kütüphane de o fuarın hızlı ve güzel bir meyvesi oldu. Rahmetli Mevlana İdris ile yıllarca bakanlıktaki yayın kurullarında birlikte görev yaptık. Burada bir kez daha görüyorum ki Mevlana Ağabey, birçok insana dokunmuş ve hayatlarında güzel izler bırakmış. Kendisine rahmet, bu güzel kütüphanenin yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, en büyük meselelerinin geleceğe hazır bir nesil yetiştirmek olduğunu dile getirerek, "Değerleri, ahlakı, ufku, düşünme yeteneğiyle dünyaya iyi insanlar yetiştirmek belki de en zor ödevlerin başında geliyor. Rahmetli Mevlana İdris'in düşüncesi de tam olarak buydu. O yapıtları ve yazdıklarıyla bizler için güzel bir örnek oldu. Bizim de bundan sonraki gayretimiz bu yönde olacak." diye konuştu.

"Biz, teknoloji Batı'nın elinde canavara dönüştü"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, üniversitede öğrenciyken tanıştığı Mevlana İdris'ten birçok insan gibi çok kıymetli bilgiler öğrendiğini aktardı.

İnsanların geride bıraktığı güzel hatırlarla anıldığına dikkati çeken Yentür, "Derler ki insan, dünyada tanıdığı en son kişi ölünce gerçekten ölürmüş. Arkasından güzel eserler bırakan insanlar ise kalplerde ve dualarda yaşamaya devam eder. Mevlana İdris, kısa ama bereketli ömründe, şu fani dünyada, eserleri, fikirleri, düşünceleri, yaptığı hayır ve güzelliklerle anılıyor. Onun mirası, güzel çocuklarımızın ellerinde hep yaşamaya devam edecek. Bu güzel kütüphane de onun isminin yaşatılmasına vesile olacak." ifadelerini kullandı.

Yentür, özü sözü sağlam nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şunları aktardı:

"İnsan temiz bir fıtrat üzere doğar. İnşallah buradaki güzel çocuklarımız da bu fıtrat üzere yetişecek. Biz, teknolojinin insanlığa mutluluk getirmediğini gördük çünkü bütün bu imkanlar, Batı'nın elinde bir canavara dönüştü. Bugün Gazze'de her gün yüzlerce çocuk katlediliyor. Onlar, belki güçlü ama adaletten, merhametten, şefkatten uzaklar. Bu güzel kütüphanede, kitaplarla yetişecek neslimiz, geleceği daha güzel kılacak."

"Mevlana İdris, çocukların yanında olmayı dünyaya tercih etmiş bir yazar ve şairdi"

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Başkanı Tayfur Esen de kütüphanenin 2024'ün ekim ayında gerçekleştirilen Çocuk Kitapları Fuarı'nda verilen sözün bir sonucu olarak açıldığını söyledi.

Fuar kapsamında, Türk edebiyatına emek veren ve vefat etmiş bir yazar anısına her yıl vefa ödülü olarak bir kütüphane kurmaya karar verdiklerini vurgulayan Esen, "Aldığımız bu kararı çok fazla ertelemek istemedik ve iyi bir örnek ortaya koymak adına çalışmalarımıza başladık. Bu süreçte, 'Hangi okul böylesi bir çalışmada bizim paydaşımız olabilir?' diye düşünürken Hacı İlbey İlkokulunun ismi gündeme geldi ve bugün de kütüphanemizin açılışını yapmak nasip oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mevlana İdris'e de rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yazar Salih Zengin ise Mevlana İdris'in tek derdinin çocuklar olduğunun altını çizerek, kütüphanenin hizmete girmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Zengin, kütüphaneye Mevlana İdris'in adının verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Mevlana İdris, çocukların yanında olmayı dünyaya tercih etmiş bir yazar ve şairdi. Onun yazdıkları ve kitaplarında var olanlar, onun nasıl bir duruş içinde olduğunu bize göstermektedir. Mevlana, kitaplarını çocukların anlayacağını biliyordu. Burada da onun adını yaşatacak, kitapları ve çocukları destekleyen bir kütüphane açılıyor. Bu güzel mekanın açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, Hacı İlbey İlkokulu Müdürü Rıza Gerem ve Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik'in de hazır bulunduğu tören, hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından sona erdi.