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Bayrampaşa'da Kafe Saldırısı: 3 Yaralı

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeye dün gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

Saldırıda, bu sırada kafede bulunan 3 müşteri yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin saldırıya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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