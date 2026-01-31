Haberler

Bayrampaşa'da evlere giren hırsız 120'nci kez yakalandı

Bayrampaşa'da bir evden ziynet eşyaları çalan kadın hırsızlar güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Şüphelilerin daha önce çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Ali AKSOYER/İSTANBULBAYRAMPAŞA'da bir eve girerek ziynet eşyalarını çalan kadın hırsızlar yakalandı. Şüphelilerden birinin daha önceden 100 diğerinin ise 119 suç kaydı olduğu belirlendi. Kuyumcudan altınları bozduran şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa, Altıntepsi mahallesinde 16 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen olayda S.U. polise başvurarak evinde hırsızlık meydana geldiğini, 2 adet altın bilezik, 2 adet altın yüzük ve 2 adet altın kolyenin çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışlarında hızla hareket ederek kaçtıkları görüldü. Polis ayrıca çevrede yaptığı incelemede şüphelilerin çaldıklarını bozdurdukları kuyumcuyu belirledi. Şüphelilerin altın bozdurdukları anlarda güvenlik kamera görüntülerine yansıdı

BİRİ 101, DİĞERİ 120'NCİ KEZ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüpheliler S.C.(36) ve S.C.(26)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden 36 yaşındaki S.C.'nin daha önceden 100 adet, diğer şüphelinin ise 119 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
