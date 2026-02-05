Haberler

Bayrampaşa'da geniş katılımlı deprem tatbikatı

Güncelleme:
Bayrampaşa Belediyesi öncülüğünde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde düzenlenen tatbikatta, arama kurtarma ekipleri deprem sonrası yıkılan binalarda mahsur kalan yaralıların kurtarılması için senaryolar uyguladı.

Bayrampaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAYRAK) öncülüğünde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde farkındalık için geniş kapsamlı tatbikat düzenlendi.

İsmetpaşa Mahallesi Tophane Sokak'ta yapılan tatbikata AFAD, İHH, BÖRÜ, GÖKTİM, BAK, TMP, GAME, TULPARS, ANDA, GOP-AR, Şefkatelinin yanı sıra Sultangazi ve Kağıthane belediyelerinin arama kurtarma ekipleri destek verdi.

Tatbikatta, deprem sonrası yıkılan binalarda mahsur kalan yaralıların kurtarılmasına yönelik senaryolar uygulandı.

Enkaz alanında yapılan çalışmalarda, arama kurtarma köpekleri yardımıyla yaşam belirtisi arandı. Ekipler, "Sesimi duyan var mı?" çağrılarının ardından harekete geçerek, enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı.

Kurumlar arası koordinasyonun öne çıktığı tatbikatta, enkazdan çıkarılan yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Senaryoya uygun tahliyeler gerçekleştirilip yaralılar güvenli şekilde taşındı.

Tatbikatı takip eden Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, çalışmaların ardından yetkililerden bilgi aldı.

Akın, burada yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin toplumun hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.

Tatbikatı, olası afetlere karşı hazırlık seviyelerini en üst noktaya taşımak için gerçekleştirdiklerini ifade eden Akın, "Gördüğümüz tablo da Bayrampaşa'nın afetlere karşı güçlü, organize ve bilinçli olduğunu gösteriyor. Tatbikat, vatandaşlara afet bilinci kazandırılması ve arama-kurtarma çalışmalarının öneminin vurgulanması açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen tüm ekiplerimize ve destek veren kurumlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
