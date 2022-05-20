Havladı diye köpeğe bıçakla saldırdı, gerçek ortaya çıkınca kimse şikayetçi olmadı - Haberler

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Havladı diye köpeğe bıçakla saldırdı, gerçek ortaya çıkınca kimse şikayetçi olmadı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bayrampaşa'da bir kişi, iş yerinin önündeki bağlı olan "Ares" isimli köpeğe bıçakla saldırdı. Olaydan köpek yara almadan kurtulurken, köpeğe saldıran kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, iş yerinin önündeki 'Ares' isimli köpeğe bıçakla saldırdı. Köpeğin sahibi Semih Ümmet, saldırgandan şikayetçi olmadığını söylerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DEFALARCA BIÇAK SALLADI

Olay dün saat 14.30 sıralarında Yıldırım Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişi iş yerinin önünde bağlı olan 'Ares' isimli köpek havladı diye cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Köpek kaçarken, saldırgan kişi defalarca bıçak salladı. Olaydan köpek yara almadan kurtuldu.

Havladı diye köpeğe bıçakla saldırdı, gerçek ortaya çıkınca kimse şikayetçi olmadı

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Köpeğin sahibi Semih Ümmet saldırgandan şikayetçi olmadığını belirterek, "İçeride oturuyorum. Köpeğim burada bağlıydı. Bir kişi köpek havladı diye bıçağı çıkartıp saldırdı. Dışarı çıktım. Sonradan öğrendik ki, çocuğun ailesi geldi rahatsızlığı varmış. Köpek ne yapabilir? Sonra tatlıya bağladık ama köpeğe vursaydı ölecekti yani ufacık köpek. Köpek havladı diye saldırmış sonradan gördük kamera kayıtlarında. Şikayetçi değilim" dedi.

Havladı diye köpeğe bıçakla saldırdı, gerçek ortaya çıkınca kimse şikayetçi olmadı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Köpek, Güncel, Haberler

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