Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon

Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon
Güncelleme:
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12'si gözaltına alındı, 1 şüpheli ise aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından başlatılan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı.

Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından belediyede başkan vekili seçimleri yapılmıştı. Seçimi kura sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazanmıştı. AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'ın itirazı üzerine başkan vekilliği seçimi tekrarlanmıştı. İkinci seçimde İbrahim Akın Bayrampaşa Belediyesi başkan vekili olarak seçilmişti.

