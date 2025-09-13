Haberler

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet, irtikap ve zimmet" soruşturması kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başkan Mutlu gözaltına alındı.

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması genişletiliyor. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BELEDİYE BAŞKANI MUTLU GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında sabah erken saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahısların eylemleri delilleriyle tespit edildi. Bu doğrultuda, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

72 KONUTTA ARAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla, şüphelilere ait 72 konut ve iş yerinde arama ve el koyma işlemlerinin icrasına başlandı.

Yorumlar (49)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Akp nin hırsızlarına operasyon yapılmadığı sürece Chp nin hırsızları beni ilgilendirmez.

Yorum Beğen256
Yorum Beğenme80
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKurt bey:

Kafanda sorunmu var akp 60 civarı kendi belediyelerindeki yolsuzluğun hiç birininortmedi örten sizin hırsız zihniyetiz.

yanıt38
yanıt75
Haber YorumlarıHiçlik:

Hırsız diye bir şey yoktur. Sadece hata yapan insanlar vardır.

yanıt6
yanıt34
Haber YorumlarıEmekli:

Tüm belediyeleri alsın atp bizde hergün bu haberlerden kurtulalım ekonomiye dönelim zamları konuşalım

yanıt33
yanıt3
Haber YorumlarıOsmanlı:

bir araştır bakalım partide birkaç tane hırsıza operasyon yapılmış.

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Kurt bey aktif görevde olan bir tane bile akp belediyesine operasyon yapılmadı... Geçmişte akp de belediye de görev yapmış ama sonradan aday gösterilmediği için akp ile arası açılan eski akp li belediye yetkililerine intikam operasyonlari yaptılar...

yanıt13
yanıt5
Haber YorumlarıSait Paşa:

İsrail bütün gece Gazzeyi bombaladı, En az elli şehit var. Bütün batı medyası bunu haber olarak veriyor, bizim medyada yalan iftira ve laga luga veriyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

itbey kaç tane akp belediye başkanı gözaltında sayar mısın ?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAMATÖR ANALİST:

Akp belediyeleri hiç yolsuzluk yapmıyor hepsi melek

Yorum Beğen187
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsmanlı:

seninle bir araştır bakalım kaç tane AK parti belediyesine el koymuş.

yanıt10
yanıt8
Tüm 49 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
