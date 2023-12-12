Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Anadolu Ajansı İstanbul Ofisini ziyaret etti. Aydıner, ziyarette yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu ve 103 yıllık köklü bir mazisi bulunduğunu söyledi. Ayrıca, Bayrampaşa'da gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisini ziyaret etti.

Ajansın İstanbul Ofisine gelen Aydıner'i, İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can karşıladı.

Aydıner, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının Türkiye'nin en köklü kurumlardan biri olduğunu ve 103 yıllık köklü bir mazisi bulunduğunu söyledi.

AA'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir ajans olduğunu belirten Aydıner, şunları söyledi:

"Habercilikte hakikaten marka haline gelmiş, Türkiye'nin en önemli bir ajansı burası. Doğru haberi zamanında, anında veren bir ajans burası. O nedenle halkımızla Anadolu Ajansına, tüm devletin bütün kurumları itimat ederek, bu haber portalından ellerinden geldiği kadar faydalanabiliyorlar ve bu haberleri de yayabiliyorlar. O açıdan güvenilir bir kaynak olan Anadolu Ajansı bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz akı olan bir kuruluştur."

Bayrampaşa'da belediye olarak gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Aydıner, 300 yataklı bir hastane yaptıklarını kaydetti.

Aydıner, bunu ilk etapta 400 yatağa çıkaracaklarını, ilerleyen zamanlarda da bir eğitim araştırma hastanesine döndüreceklerini dile getirerek, "Bunu 650 yatağa çıkartarak, Bayrampaşa'nın ihtiyacı olan bir eğitim araştırma hastanesini önce devlet hastanesi ve bilahare de eğitim araştırma hastanesini yaparak, Bayrampaşa halkımıza inşallah armağan edeceğiz." diye konuştu.

İlçeye, yüksek teknoloji lisesi yaptıklarına dikkati çeken Aydıner, bu okulda siber güvenlik, yapay zeka, robotik kodlama ve yazılım gibi derslerin olacağını anlattı.

Açacakları yüksek teknoloji lisesine Yıldız Teknik Üniversitesinden akademisyenler getireceklerini ifade eden Aydıner, öğrencilerin stajlarını Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfında yapabileceklerini kaydetti.

Aydıner, eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın ilk kurduğu gümüş motor fabrikasının bulunduğu yerde millet bahçesi yapacaklarını söyledi.

"İlk hedefimiz Bayrampaşa'mıza bir üniversite kazandırmak."

Ay sonunda bunu devralacaklarını aktaran Aydıner, şöyle devam etti:

"Altta otopark, üstte mescidi olan, yürüme alanları, bisiklet parkuru, kafesi, kütüphanesi, müzesi ve bütün sosyal donatı alanlarıyla birlikte halkımıza kısa zamanda burayı açacağız. 12 yıllık bir deneyimimiz var. İnşallah şimdi ustalık dönemimiz. Allah nasip ederse gerçekleşmesi için, tabii nasip Allah'tan ve takdir de yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle olacak. Bizim burada ilk hedefimiz Bayrampaşa'mıza bir üniversite kazandırmak. Çok önemli. Çevik Kuvvet'in olduğu yere çok güzel bir üniversite yapacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tıp ve diş hekimliği bölümlerini inşallah getirerek, Bayrampaşa kampüsünü böylece orada oluşturacağız. Yine aynı şekilde bir hanımlara, bir gençlere iki spor okulu açıyoruz. Bu spor okulun içerisinde ayrıca hanımefendiler için de yemek kursları vereceğiz."

Belediye Başkanı Aydıner, kütüphanelerle Bayrampaşa'yı donatacaklarının altını çizerek, "13 tane kütüphanemiz var, 3 kütüphanemiz de yolda. Aynı şekilde de 3 tane okul yerini belediye olarak Milli Eğitim'e verdik. Onların da şu anda temelleri atılacak ve böylece 3 ortaokulu da Bayrampaşa'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız." diye konuştu.