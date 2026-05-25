Kurban Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği netleşti

Kurban Bayramı öncesinde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma takvimi netleşti. Bayramın ikinci günü Ankara'da yoğun bir ziyaret trafiği yaşanacak. Ak Parti'de misafirleri Hüseyin Yayman başkanlığındaki heyet kabul edecek. Ak Parti'yi sırasıyla CHP, MHP, HÜDA PAR, Anavatan, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP, Saadet, Yeniden Refah, Gelecek, Anahtar Parti, DEVA ve Türkiye İttifakı Partisi ziyaret edecek. AK Parti iadeiziyaret için iki ayrı heyet görevlendirdi: Resul Kurt başkanlığındaki heyet sol-muhalefet ve merkez sağ partilere, Kerem Ali Sürekli başkanlığındaki heyet ise MHP, Yeniden Refah, DSP ve muhafazakar/milliyetçi partilere gidecek.

MHP'de bayramlaşma heyeti Zühal Topcu, Turan Şahin ve Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşuyor. Diğer partileri ziyaret edecek heyette Sadir Durmaz, Esma Özdaşlı ve Şahin Kartal yer alacak. MHP'de program: 09.00 DSP, 09.25 DEM Parti, 09.50 AK Parti, ardından Saadet, DEVA, CHP ve Gelecek Partisi ile devam edecek.

Yeniden Refah Partisi, 19 ayrı siyasi partiyle bayramlaşacağını duyurdu. Kabul heyetine Bülent Osman Osmanoğlu başkanlık edecek. BBP, Anahtar Parti ve DSP de programlarını açıkladı. BBP; İYİ Parti, Saadet, DSP, AK Parti, CHP, DEVA, Yeniden Refah ve Gelecek Partisi ile bayramlaşacak. Anahtar Parti; İYİ Parti, Yeniden Refah, BTP, CHP, Zafer Partisi, AK Parti, DEVA, DP, Saadet ve Gelecek Partisi heyetlerini ağırlayacak. DSP ise MHP, Vatan Partisi, CHP, DP, BBP, AK Parti, Saadet, Anavatan, Zafer, İYİ Parti, DEVA, HÜDA PAR, DYP, Yeniden Refah, Milli Yol, Gelecek ve BTP ile bayramlaşacak.

