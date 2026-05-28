Kurban Bayramı'nda Adalara Yoğun İlgi: İskelelerde Uzun Kuyruklar Oluştu

Kurban Bayramı 'nın ikinci gününde sıcak havayı fırsat bilenler adalara gitmek için iskelelere akın etti. Bostancı, Maltepe ve Kabataş Adalar İskelesinde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler havanında güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Bostancı, Maltepe ve Kabataş İskelelerine geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu. Özellikle öğle saatlerine doğru yoğunluğun arttığı görüldü. Güvenlik görevlileri ve iskele personeli vatandaşları yönlendirirken, adalara gitmek için sırada bekleyen vatandaşlar, bayram tatilinde aileleriyle birlikte vakit geçirmek ve güzel havanın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

Bayram boyunca toplu ulaşımın ücretsiz olması ve yoğunluk nedeniyle bazı vapur seferlerinde bekleme sürelerinin 2 ila 4 saati bulduğu öğrenildi.

'BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ DAHA YOĞUN'

Büyükada'da plaj işletmecisi Arda Kızılarslan, Bayram yoğunluğu var tabii. Ama ona göre indirimlerimiz de var. Gelmek isteyen misafirlerimizi bekliyoruz Büyükada'ya. Büyükada'da üç plaja birden bakıyoruz. Şu an sakin biraz daha. Bayramın ilk gününe göre çok daha yoğunluk var. İlk gün sakindi zaten buralar ama ikinci gün olunca bir tık daha tıklım tıklım oluyor. İnsanlar kurban kesiminden geliyor, şu an daha yoğun ilk güne göre dedi.

Ailesi ile Kınalıada'ya giden Rüzgar Öney ise Kınalıada'ya gidiyorum. Kınalıada'da evimiz var, onu görmeye gidiyoruz. Bugün hava çok güzel, biraz gezeceğiz. Ablamla beraber... Bayram gayet güzel geçiyor benim için. Çok güzel bir bayram. Her zaman böyle yoğun olmuyor ama bu bayram biraz yoğun oldu adamız diye konuştu.

'FELAKET BİR YOĞUNLUK VAR'

Arkadaşı ile birlikte Büyükada'ya gezmeye giden Nisa Bulut, Bayram dolayısıyla daha yoğun oluyor. Normale göre çarpı 10 diyebilirim aslında yoğunluğa. Ama insanların daha rahat edebileceği bir yer ve daha çok gezme alanı var. Fotoğraf çekebilirler. Biz de çok seviyoruz fotoğraf çekilmeyi. Bugün de adaya gidelim dedik. Bizim için daha iyi olur diye düşündük şeklinde konuştu.

Cansu Öztemiz ise, Büyükada'ya gideceğiz bugün. Gidebilecek miyiz gerçi onu da bilmiyorum ama felaket bir yoğunluk var. Sözde 'İstanbul boş' demişlerdi. Biz de onu bir değerlendirelim dedik ama... İstanbul pek de boş değil gördüğüm kadarıyla. Belli bir planımız yok, gidince göreceğiz ama eğer bisiklet sürebilirsek tabii ki bisiklet sürmeyi tercih ediyoruz ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı