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Bayramda Van'ın Ören Yerlerine Yoğun İlgi

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Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilinde Van'ın ören yerleri, özellikle Akdamar Adası ve Van Kalesi, 17 bin 150 turist tarafından ziyaret edildi. Akdamar Adası 10 bin 700, Van Kalesi ise 4 bin 150 kişiyle en çok ilgi gören yerler oldu.

Bayramda müze ve ören yerlerine ziyaretçi aktı

VAN - Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatil sürecinde ziyaretçiler Van'ın ören yerlerinin başında gelen Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Müzesi ve Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgi gösterdi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 17 bin 150 kişi ziyaret etti.

Bayram tatili süresince yerli ve yabancı turistler, Van'ın ören yerlerini ziyaret etmeyi tercih etti. Eşsiz güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen tarihi Akdamar Adası her dönem olduğu gibi yine en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. En fazla ziyaretçiyi Akdamar Adası 10 bin 700 ağırlarken, onu Van Kalesi 4 bin 150 kişi takip etti. Dünyanın tek Urartu ve Doğu Anadolu'nun en büyük müzesi olan Van Müzesi de tercih edilen mekanlar arasında olması ise dikkat çekerken burayı da 2 bin 300 kişi ziyaret etti. Van'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Muradiye Şelalesi de yoğun ziyaretçi akınına uğradı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 17 bin 150 kişi ziyaret etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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