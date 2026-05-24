Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 il için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Bayram boyunca yurt genelinde etkisini sürdürecek yağışlarla birlikte bazı bölgelerde ani sel, su baskını ve yıldırım riski beklenirken, sıcaklıkların da bazı illerde 4 derece düşeceği tahmin ediliyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
  • Bayram süresince yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Özellikle Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevreleri de kuvvetli yağış beklenen iller arasında yer aldı.

BAYRAM BOYUNCA YAĞIŞ DEVAM EDECEK

MGM’nin değerlendirmelerine göre bayram süresince yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürecek. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde birçok bölgede kısa süreli ancak kuvvetli yağış geçişleri yaşanabileceği belirtildi.

Yetkililer, bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşların hava durumunu takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

SICAKLIKLAR 4 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle:

Adana, Bilecik, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Sakarya, Van, Şırnak, Osmaniye, Antalya, Bitlis, Bursa, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Muş, Siirt, Batman ve Yalova.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
24 MAYIS PAZAR


25 MAYIS PAZARTESİ


26 MAYIS SALI


27 MAYIS ÇARŞAMBA


28 MAYIS PERŞEMBE

Çağla Taşcı
