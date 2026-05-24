Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Özellikle Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevreleri de kuvvetli yağış beklenen iller arasında yer aldı.

BAYRAM BOYUNCA YAĞIŞ DEVAM EDECEK

MGM’nin değerlendirmelerine göre bayram süresince yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürecek. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde birçok bölgede kısa süreli ancak kuvvetli yağış geçişleri yaşanabileceği belirtildi.

Yetkililer, bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşların hava durumunu takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

SICAKLIKLAR 4 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle:

Adana, Bilecik, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Sakarya, Van, Şırnak, Osmaniye, Antalya, Bitlis, Bursa, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Muş, Siirt, Batman ve Yalova.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

24 MAYIS PAZAR



25 MAYIS PAZARTESİ