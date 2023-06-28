Antalya'da gerçekleşen bir trafik kazasında, bayram ziyareti için gelen bir ailenin otomobili takla atarak yuvarlandı. Kazada çiftin yanı sıra ağır yaralanan kızları da hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3'e yükseldi.

Bayram ziyareti faciayla son buldu, ölü sayısı 3'e çıktı

ANTALYA - Antalya'da 30 metre yükseklikten takla atarak yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden çiftin, ağır yaralanan 24 yaşındaki kızları da yaşamını yitirdi. Genç kızın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Öğle saatlerinde Kepez Beleni-Oymapınar yolunda meydana gelen kazada, İbrahim Hayri Özen ve eşi Nuran Özen olay yerinde yaşamını yitirmiş, kızları Ezgi Özen (24), oğulları Ahmet Özen ve aracı kullanan İbrahim Hayri Özen'in abisi Zeynel Abidin Özen yaralanmıştı.

Otomobilin arka koltuğunda anne ve babasıyla birlikte oturan ve kazada ağır yaralanan Ezgi Özen, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Malatya'da yaşayan Özen ailesinin, Antalya'da yaşayan ve otomobili kullanan Zeynel Abidin Özen'in ailesinin yanına bayram ziyareti için geldikleri bildirildi.