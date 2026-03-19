İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde bayram hareketliliği yaşanıyor
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde trafik hareketliliği arttı. İzmir yönünde ulaşım normalken, Ankara yönünde yer yer yoğunluk gözlemleniyor. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde trafik hareketliliği arttı.
İzmir istikametinde ulaşım normal akışında seyrederken, D-300 kara yolunun Ankara yönünde yer yer yoğunluk oluştu.
Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
Güzergahı kullanan sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.