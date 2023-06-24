Bayram tatili trafiği Antalya kara yolunda yoğunluk yaşattı

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluk yaşandı. Polisler, kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tatilcilerin stres atmak ve tatil yapmak için yola çıkması nedeniyle yoğunluğun arttığı belirtildi.

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Afyonkarahisar- Antalya kara yolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama oldu, hasarlı kazalar meydana geldi. İstanbul ve Ankara'dan Antalya'ya giden araçların kullandığı güzergahta '34' ve '06' plakalı otomobillerin yoğunluğu dikkati çekti.

Tatilcilerden Ercan Koç ise "Sağ olsun emniyet birimlerimiz yardımcı olmaya çalışıyor. Bayram arifesi kazasız belasız inşallah. Herkes ailesine, gurbetçiler memleketine gidiyor" diye konuştu.